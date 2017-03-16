Altınordu'da 2 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

İzmir'i uluslararası gençler futbol turnuvalarının merkezi haline getirmeyi hedefleyen Altınordu'da önümüzdeki ay düzenlenecek iki büyük organizasyon için geri sayım başladı.

Ocak ayında U12 İzmir Cup ön elemesini başarılı bir şekilde yapan kırmızı lacivertliler, 8-9 Nisan'da U10 Champions Trophy Türkiye ön elemesini, 13-15 Nisan'da ise Avrupa'nın en prestijli turnuvaları arasına giren U12 İzmir Cup'ı düzenleyecek.

Her yıl Avusturya'da düzenlenen Champions Trophy, 10 yaş kategorisinde dünyanın en büyük turnuvası olarak dikkat çekiyor. Altınordu, direkt olarak katılacağı önemli organizasyon için İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 72 takımın katılımıyla dev bir ön eleme yapacak. Şu anda 21 ilden 47 takımın kayıt yaptırdığı, 25 ekibin sırada olduğu ön elemede şampiyon olan takım, tüm masrafları Altınordu tarafından karşılanarak Avusturya'daki organizasyona götürülecek.



47 kayıt



Altınordu Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk, kayıtların devam ettiğini belirterek 'Dünyanın en büyük 10 yaş futbol turnuvasının ön elemesini yapmak bizim için büyük mutluluk kaynağı. Bu elemeyi daha etkin hale dönüştürmek amacıyla şampiyonu Avusturya'ya götürmeye karar verdik. Çok kısa bir sürede 47 takım kayıt yaptırdı. Hedefimiz önümüzdeki hafta sonunda 72'ye çıkarak kayıtları kapatmak ve organizasyonun son hazırlıklarını yapmak' dedi.



Avrupa'nın 12 yaşta en prestijli turnuvaları arasına giren U12 İzmir Cup ise 13-15 Nisan tarihlerinde yine Selçuk Efes Tesisleri'nde düzenlenecek. Her yıl Avrupa'nın en iyi 12 yaş takımlarının mücadele ettiği U12 İzmir Cup'ta bu yıl futbolseverler Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Torino, Sparta Prag ve Slavia Prag gibi ekiplerin yanı sıra ülkemizden de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor gibi ekipleri izleme fırsatı bulacak.

