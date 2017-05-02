Altınordu'da 8 futbolcu eksik

Türkiye 1'inci Ligi'nde perşembe günü Manisaspor'a konuk olacak olan Altınordu, hazırlıklarını 16 kişiyle sürdürdü

Kırmızı lacivertli ekibin 24 kişilik kadrosunda yer alan 8 futbolcudan 3'ü sakatlığı yüzünden, 2'si milli takımlarda olduğu için, 3'ü de altyapıda maçları nedeniyle Manisaspor'a karşı forma giyemeyecek. Altınordu'da bel ağrıları süren Hasan Kabze ile adale sakatlıkları bulunan Berk ve Abdülkadir'de Manisa'ya götürülmeyecek.



Hırvatistan'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda U17 Milli Takım formasını giyecek kaleci Berke ve U23 Milli Takımı ile Azerbaycan'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda görev yapacak Alican, kritik randevuda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yusuf Yalçın, Enis ve Recep ise yarın Antalya'da başlayacak U19 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yönetim, 2000 doğumlu iki genci profesyonel yapıp 18'i tamamlamayı planlıyor.