Altınordu'da Ali Mert şoku

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Ümraniyespor ile karşılaşacak Altınordu'da sol bek Ali Mert'in sakatlanması keyifleri kaçırdı

Altınordu'da Ali Mert şoku
Dünkü idmanda stoper Seydi ile girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan genç savunmacının bu hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Bileği şişen ve kadrodan çıkarılan Ali Mert'in tedavisine başlandı. Sağlık ekibi, sakatlığı nedeniyle 3 haftadır kadroda yer almayan sol bek Yusuf Acer'i Ümraniye randevusuna yetiştirmek için seferberlik ilan etti. İzmir temsilcisinde tedavileri süren sağ bek Kerim Alıcı ve kaleciler Erce ile Ali Emre de görev alamayacak.

Kaynak: DHA
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