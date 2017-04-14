Altınordu'da çifte hedef

Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçlarındran 6 puanla ayrılarak gözünü ilk 6'ya çeviren Altınordu, bugüne dek 7 kez karşı karşıya geldiği Boluspor'la 3 defa berabere kalırken, 4 müsabakada mağlup oldu.Kaynak: DHA
Sezonun ilk yarısında Boluspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Altınordu, geçen sezon dış sahada 1-1 berabere kaldığı rakibine evinde 2-0 mağlup oldu. 2014-15'te Bolu'dan golsüz beraberlikle dönen Altınordu, İzmir'deki randevuyu 2-1 kaybetti. 1985-86 sezonunda ise Boluspor seyircisi önünde 2-0 dize getirdiği İzmir temsilcisi ile gurbette 0-0 berabere kaldı. Bu sezon 2 defa 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Altınordu, galibiyet serisi yakalayarak play off'a yaklaşmayı hedefliyor.
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