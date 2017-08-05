Altınordu'da Erdoğan'ı sakatlığı üzdü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da gurbetçi sol kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. İdmanda sağ alt arka adalesine darbe alan Erdoğan'a, 7 dikiş atıldığı öğrenildi. Göztepe ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almayan genç futbolcunun tedavisinin sürdüğü belirtildi

Altınordu'da Erdoğan'ı sakatlığı üzdü

Kırmızı lacivertlilerin yarın Manisa'da, Akhisar Belediyespor'la oynayacağı son hazırlık maçında forma giyemeyecek Erdoğan'ın, 14 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Elazığspor'la oynanacak ligin ilk maçına yetişmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Bir süre önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın talip olduğu 23 yaşındaki futbolcunun bonservis ücreti 750 bin Euro olarak belirlenmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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