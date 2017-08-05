Altınordu'da Erdoğan'ı sakatlığı üzdü

Kırmızı lacivertlilerin yarın Manisa'da, Akhisar Belediyespor'la oynayacağı son hazırlık maçında forma giyemeyecek Erdoğan'ın, 14 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Elazığspor'la oynanacak ligin ilk maçına yetişmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Bir süre önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın talip olduğu 23 yaşındaki futbolcunun bonservis ücreti 750 bin Euro olarak belirlenmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.
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