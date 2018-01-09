Altınordu'da Erdoğan memnuniyeti

TFF 1. Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'da kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un yükselen form grafiği yüzleri güldürüyor

İlk devrenin son haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında frikikten attığı şık golle alkış toplayan gurbetçi futbolcu, Antalya kampındaki performansıyla da göz doldurdu. İzmir ekibinin Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenildiği ilk hazırlık maçında takımının tek sayısını kaydeden Erdoğan, Bursaspor'a 3-2 mağlup oldukları ikinci özel randevuda 2 kez rakip fileleri sarsarak olumlu sinyal verdi.



24 yaşındaki oyuncuya Gazişehir Gaziantep'in ardından Çaykur Rizespor'un da talip olduğu; ancak teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ikinci yarı öncesi Erdoğan'ı en önemli kozu olarak görmesi nedeniyle transferine izin vermediği öğrenildi.