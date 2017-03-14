Altınordu'da Fatih ilk 11'e hasret kaldı

Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'nun genç forvet oyuncusu Fatih Aktay, ilk 11'e hasret kaldı

Kırmızı lacivertlilerin U19 takımının play off'ta evinde Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek elendiği UEFA Gençlik Ligi'nde 6 gol kaydederek tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Fatih, 1'inci Ligi'nde son 8 haftada yedek kulübesini mesken tuttu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, A takımda genç golcüyü kızağa çekerken, forvetteki tercihini devre arasında Sivasspor'dan transfer edilen usta krampon Hasan Kabze'den yana kullandı.



En son sezonun ilk yarısındaki Ümraniyespor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Fatih, daha sonra deplasmanda Eskişehirspor, deplasmanda Giresunspor, Göztepe, deplasmanda Bandırmaspor, Adana Demirspor ve deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarında oyuna sonradan girip toplam 95 dakika görev aldı.



Genç santrfor, son 2 haftada Sivasspor ve deplasmandaki Mersin İdmanyurdu maçlarında kulübede olmasına rağmen oyuna giremedi. Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Altınordu'da Fatih yıldız adayı olarak gösteriliyor.



