Altınordu'da galibiyet hasreti bitti

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Bandırmaspor'u 3-2 yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine nokta koydu

İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı kritik deplasmanda ikinci devrede skorun 2-2'ye gelmesine engel olamayan Altınordu, bitime 10 dakika kala Hasan Kabze'nin golüyle galibiyete uzanırken, 25 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Kırmızı lacivertliler bu zaferle alt sıralarla bağını koparıp gözünü yeniden ilk 6'ya çevirdi.



play off hattının 4 puan gerisinde yer alan Altınorodu cumartesi günü iç sahada oynanacak Adana Demirspor müsabakası öncesi orta saha oyuncusu Serkan, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sağ ayak bileğine darbe alan kanat oyuncusu Abdülkadir'in durumu ise yarın netleşecek. Galibiyetle birlekte 3 maçlık gol atamama serisini de sonlandıran Altınordu'da ilk maçında 2 kez rakip fileleri sarsan Hasan Kabze, 1 penaltı kaçırmasına rağmen tecrübesiyle takımın en önemli gol silahı olacağını gösterdi.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Hasan Kabze'nin takıma ağabeylik yaptığını söyleyerek, "Çok değerli bir futbolcu. Kariyeriyle bunu defalarca ispatlamış bir isim. Bizim için sahada yaptıkları kadar, saha dışındaki yol göstericiliği de önemli. Maçtan kısa süre önce herkesi bir araya getirip yaptığı konuşma etkili oldu" dedi.



Bandırma'da 3 puandan daha fazlasını kazandıklarını belirten Eroğlu, "Bu galibiyet geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak" dedi.