Altınordu'da golcü bolluğu

TFF 1. Lig'de 5. haftayı 7 puanla 7. sırada tamamlayan Altınordu, 11 kez rakip fileleri sarsarken, kırmızı-lacivertli takımın gollerine 6 farklı futbolcu imzasını attı

Altınordu'da golcü bolluğu

İzmir temsilcisinde 4 golü bulunan gurbetçi santrfor Mirkan, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Şeytan'da Mirkan'ı, 2'şer golle Barış ve Kerim Avcı takip ederken, Fatih, Alican ve Murat Uçar ise 1'er gol atmayı başardı. Ligin en skorer ekibi 14 golle Çaykur Rizespor olurken, Altınordu ve Balıkesirspor, 11'er golle Rize ekibini izledi.

Öte yandan çarşamba günü evinde Sultanbeyli Belediyespor'la oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan gençlerin görev alacağı öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerde kalede Ali Emre'nin oynaması beklenirken, Ali Mert, Seydi, Yusuf Yalçın, Rıdvan, Oğulcan, Berk, Enis, Caner, Fatih, Onur ve Berkay gibi gençler Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne girmeye çalışacak. Eroğlu, "Kupada tur atlamak istiyoruz. Galibiyet için oynayacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #altınordu
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