Altınordu'da golcüler mesai yapıyor

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, altyapıdan gelen oyuncular dışında tüm ekibe 2 gün izin verirken kondisyon eksiği bulunan Okan ve Beykan'a ek mesai yazdı. Ara transferde kadroya dahil edilen Okan ile Beykan'ın gol atmalarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirten Hüseyin Eroğlu, "Bir an önce eksiklerini kapatmaları gerekiyor" dedi.Kaynak: DHA
Öte yandan zirve mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor'la pazar günü deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak Şeytan'da Serkan'ın cezası sona erdi. Malatya İnönü Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Denizlispor'u Vodafone Arena'da konuk eden Malatya temsilcisinin, Altınordu'yu da aynı statta ağırlamak istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimiyle temasta olan Malatyalı kurmayların talebine siyah beyazlıların olumlu baktığı bildirildi. Altınordu, ligin ilk yarısında rakibini İzmir'de 1-0 mağlup etmişti.
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