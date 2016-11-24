Altınordu'da golcülere özel antrenör

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Altan Çetindağ'ı Futbol Meslek Okulu’nda forvet başantrenörlüğü görevine getirdi

Kırmızı lacivertli ekibin altyapısındaki golcüleri çalıştıracak Çetindağ, 22 yıl önce teknik adamlık kariyerine başladığı Altınordu'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Futbolculuğu döneminde forvet olarak görev yaptığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, tüm birikimini gençlere aktaracağını belirterek, "Altınordu Futbol Meslek Okulu’nda forvet oyuncularının üretkenliğini sağlamak temel hedefimiz" diye konuştu.



Golcülerin özel insanlar olduğunu ifade eden Çetindağ, "Forvetler takımın en kilit oyuncularıdır. Çünkü sonuca gider. O nedenle golcüyü anlamak ve mental hazırlık yapmak çok önemli. Bu yapı kısa zamanda Avrupa standartlarında oyuncu yetiştiren bir konuma gelecek" dedi. Semih Şentürk, Tufan Apaydın, Yekta Kurtuluş, Yiğit İncedemir gibi oyuncuların yetişmesinde payı olan Çetindağ Göztepe, İzmirspor, Aytemiz Alanyaspor, Adıyamanspor, Nazilli Belediyespor, Denizli Belediyespor, Menemen Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Balçova Yaşamspor’da görev yaptı.

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