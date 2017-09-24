Altınordu'da Kerim ve Mirkan fırtınası

TFF 1. Lig'de deplasmanda Samsunspor'u 4-1 yendikten sonra dün evinde Gaziantepspor'u 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 10 puana ulaşan Altınordu'yu, forvet Mirkan Aydın ve forvet arkası Kerim Avcı attıkları gollerle sırtlamaya devam ediyor. İzmir ekibi adına Gaziantepspor filelerine 2 gol bırakan Kerim, 3 maç sonunda 4 gole ulaştı. Mirkan ise gol sayısını 5'e çıkardı. İki gurbetçi, toplam 14 golü bulunan Altınordu'nun 9 golüne imza attı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun transfer edilmesi için ısrarla üzerinde durduğu iki futbolcu, kırmızı-lacivertli formayla başarılı bir performansa imza atarak genç teknik adamın yüzünü kara çıkarmadı

Daha önce 2014-15 sezonunda yarım devre Altınordu'da kiralık oynayan Kerim Avcı, yeniden döndüğü İzmir kulübünde eski günlerini aratmadı. İzmir'de 2015-16'da Göztepe'de görev alan Mirkan da, bir sezon yurtdışında oynadıktan sonra tekrar döndüğü Türkiye'de başarılı bir forvet olduğunu gösterdi. Kerim ve Mirkan'ın daha önceden birbirlerini tanıdığını ve yakın dost olduklarını ifade eden Teknik Direktör Eroğlu, "Saha dışındaki uyumları, saha içine de yansıyor. Sadece Mirkan ve Kerim değil, tüm takımda arkadaşlık ve takımdaşlık ruhu var. Bizi başarılı kılan da bu. Çıkışımızı Boluspor deplasmanında sürdüreceğiz" dedi.







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