Altınordu'da Kerim ve Mirkan fırtınası

Daha önce 2014-15 sezonunda yarım devre Altınordu'da kiralık oynayan Kerim Avcı, yeniden döndüğü İzmir kulübünde eski günlerini aratmadı. İzmir'de 2015-16'da Göztepe'de görev alan Mirkan da, bir sezon yurtdışında oynadıktan sonra tekrar döndüğü Türkiye'de başarılı bir forvet olduğunu gösterdi. Kerim ve Mirkan'ın daha önceden birbirlerini tanıdığını ve yakın dost olduklarını ifade eden Teknik Direktör Eroğlu, "Saha dışındaki uyumları, saha içine de yansıyor. Sadece Mirkan ve Kerim değil, tüm takımda arkadaşlık ve takımdaşlık ruhu var. Bizi başarılı kılan da bu. Çıkışımızı Boluspor deplasmanında sürdüreceğiz" dedi.Kaynak: DHA
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