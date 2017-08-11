Altınordu'da lisans telaşı

Birinci Lig'deki ilk maçında pazartesi günü deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak olan Altınordu, yeni transferleri Mirkan Aydın ve Murat Uçar'ın lisanslarını yetiştirmeye çalışıyor

Altınordu'da lisans telaşı

Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden sağ kanat Murat'ın işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenilirken Almanya 3'üncü Ligi ekibi Preussen Münster'den transfer edilen forvet Mirkan'ın lisansının yetişmeme tehlikesi bulunuyor. Altınordu, Mirkan'ı resmen renklerine bağlamak için Almanya Futbol Federasyonu'ndan evrak bekliyor. İzmir ekibinde tedavisi süren sol kanat Erdoğan forma giyemeyecek, hafif sakatlığı bulunan sol bek Ali Mert de riske edilmeyecek.

Öte yandan geçen sezon U16 Türkiye Şampiyonu olan Altınordu U16 Takımı, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinin de mücadele ettiği De Kleuver Cup için Hollanda'ya gitti. 17 yaş kategorisinde düzenlenen organizasyonda Altınordu'nun yanı sıra PSV Eindhoven, Anderlecht, Feyenoord, Club Brugge, AZ Alkmaar ve West Ham United gibi ekipler de yer alıyor.

Kırmızı lacivertli gençler, 12 Ağustos'ta West Ham United, Anderlecht ve Feyenoord, 13 Ağustos'ta RKTVC ve bu kupayı 3 defa kazanan PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak. Altınordu, grupta elde edeceği dereceye göre yine 13 Ağustos'ta çeyrek, yarı veya final serisine çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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