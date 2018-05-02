Altınordu'da Murat Uçar iddialı

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Play-Off'a kalma mücadelesi verecek Altınordu'da sağ bek Murat Uçar, rakiplerini mağlup ederek ilk 6 hedefine ulaşacaklarını söyledi

Altınordu'da Murat Uçar iddialı
02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:42

Bu sezon 32 maçta forma giyerek istikrarlı bir tablo çizen tecrübeli futbolcu, Altınordu'nun son 3 sezonda 2 kez kaçırdığı Play-Off trenini bu kez yakalayacağına iddia ederek, "Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'la birlikte ikinci yarının en fazla puan toplayan takımıyız. Erzurum'u yenerek Play-Off'a kalacağız" dedi.

Murat Uçar konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci yarıdaki 12 maçlık çıkışımızın ardından verilen ara bizi olumsuz etkiledi. Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor yenilgileri bu aranın ardından geldi. Ancak artık telafisi olmayan noktadayız. Kazanıp tarihimizdeki ilk kez Play-Off heyecanını yaşamaya kilitlendik. Bu maçta taraftarımıza büyük iş düşecek. Onların desteğini hissetmek çok önemli" diye konuştu.

Öte yandan Altınordu'da sağ ayak bileğinden sakatlanan Serkan'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #murat uçar
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