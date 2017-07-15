Altınordu'da Özkan yeni hedef koydu

TFF 1'inci Lig'de vitrine çıkardığı gençlerden Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a, Cengiz Ünder'in ise önce Medipol Başakşehir'e, ardından kulübe rekor para kazandırarak Roma'ya transfer olmasıyla sükse yapan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni hedefini belirledi

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Kısa vadedeki hedefimiz gençlerimize Avrupa'nın 5 büyük liginin en üst düzey forma giydirmek" dedi. Çağlar ile Bundesliga, Cengiz ile Serie A hedefinin gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Özkan, şimdiki rotanın İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1 olduğunu vurguladı.



İzmir temsilcisi yalnızca Çağlar ve Cengiz'in transferlerinden 37 milyon TL kazanırken, Altınordu markasının Avrupa'da hızla yükseldiğini, genç futbolcularının ünlü oyuncu izleme antrenörleri tarafından takibe alındığını kaydeden Özkan, "Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'taki başarılı performansı bunda çok etkili oldu. Şimdi Cengiz Ünder ile yeni bir yola çıkıyoruz. Tam bu noktada Cengiz'i yetiştiren Altınordu ekibine ve geliştiren Medipol Başakşehir ekibine teşekkür ediyorum. El ele vererek Avrupa futboluna elit bir oyuncu kazandırdık" diye konuştu.



Altınordu markasının Avrupa'da tanınmasında bir diğer faktörün de uluslararası turnuvalar olduğunu belirten Başkan Özkan, "Tam 5 yıldır altyapıda küçük-büyük demeden Avrupa'nın hemen her ülkesinde 100'ün üzerinde futbol turnuvasına katıldık. Manchester City'den Inter'e, Dortmund'tan Paris Saint Germain'e kadar ünlü ekiplere mücadele ettik. Bu turnuvalarda bir çok oyuncumuz izleme antrenörlerinin takibine girdi. Altınordu artık üç büyüklerden sonra Avrupa'da futbol sektörünün en fazla tanıdığı Türk kulübü konumuna geldi" diye konuştu.