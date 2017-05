Altınordu'da play off heyecanı

TFF 1'inci Lig'de Ümraniyespor'u deplasmanda 90+3'üncü dakikada Barış'ın attığı golle 2-1 yenerek play off umudunu son haftaya taşıyan Altınordu, cumartesi günü sahasında Eskişehirspor'la oynayacağı maçı kazanıp, rakiplerinin takılmasını bekleyecek

Play off'a kalması için sadece kazanması yetmeyen kırmızı lacivertli ekip, Göztepe'nin Denizlispor veya Boluspor'un Manisaspor karşısında puan kaybetmesi için dua edecek. Bu arada Play off'u garantileyen Eskişehirspor'un da cumartesi günü Altınordu karşısına yedek ağırlıklı bir takımla çıkması bekleniyor.



Sadece skor olarak değil, futbol ve mücadele gücü anlamında çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "İki sezon önceki gibi bir ivmeyle son haftaya kadar geldik. Play-Off'u hak ettik. Eskişehirspor maçının sonucu ne olursa olsun, ilk 6'ya kalsak da, kalmasak da bu ligin şampiyonu gibiyiz" dedi. İzmir ekibinde genç forvet Fatih, Ümraniye ağlarını havalandırarak gol sayısını 3'e çıkarırken, uzatmada 3 puanı getiren Barış, 2'nci golünü kaydetti. Altınordu, bu sezon 6'ncı kez uzatma dakikalarında gol bularak, ek sürelerde 14 puan topladı.



ALTAY'A ZEYTİN DALI

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta dün Antalya'da oynanan play off finalinde penaltı atışları sonucu Kocaelispor'u 6-5 yenerek 2'nci Lig'e yükselen Altay'ı, Altınordu da tebrik etti.Kırmızı lacivertlilerin resmi internet sitesiden, "Büyük Altay'ı tebrik ederiz" başlağıyla yapılan açıklamada, "İzmir'in siyah beyazlı ekibi, Türk futbolunun asırlık çınarı, ebedi dostumuz Büyük Altay, nefesleri kesen bir play off finali sonunda 2'nci Lig'e yükselmeyi başardı.Siyah beyazlı camiayı gönülden tebrik eder, Altay'ı bir an önce gerçek yeri olan Süper Lig'de görmek istediğimizi belirtiriz" denildi. Bu sezon Altay ve Altınordu; futbol okulları, Alsancak Stadı, alacak-verecek ve altyapı maçında yaşanan gerginlik nedeniyle karşı karşıya gelmiş, iki kulübün başkanları arasında sözlü atışma yaşanmıştı.