Altınordu'da Recep iyileşti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç stoperi Recep Yemişçi, uzun süren tedavi süreci sonrası yeniden çalışmalara başladı.

Çağlar Söyüncü'nün veliahtı olarak gösterilen Recep, 19 Kasım 2016'da U21 Ligi'nde deplasmanda oynanan Boluspor maçında 63'üncü dakikada sol omzunun çıkması yüzünden sahayı terk etmek zorunda kaldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, daha önce de pek çok kez aynı sorunu yaşayan 18 yaşındaki defans oyuncusunun ameliyat olmasını istedi.

Kasım ayında bıçak altına yatan ve omzuna platin takılan Recep Yemişçi, bireysel çalışmalarını tamamlayıp 4 ay sonra yeniden takıma katıldı. Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Karşıyaka derbisinde ilk profesyonel maçına çıkan milli futbolcu, bu sezon ligde sadece ilk yarıda İzmir'de oynanan Bandırmaspor karşılaşmasının son 11 dakikasında görev yaptı. Alt yaş gruplarında 32 kez ay yıldızlı formayı giyen Recep'in fiziksel eksiğini kapattığı, ancak maç eksiği olduğu dile getirildi.