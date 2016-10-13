Altınordu'da rotasyon zamanı

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak maçta Atatürk Stadı'nda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak Altınordu'da sakat futbolcuların iyileşmesiyle rotasyona gidecek

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun sakatlığı geçen stoper Ozan'ı ilk 11'e monte ederek genç Yalçın'ı yedeğe çekeceği, sağ bekte ise takıma dönen Kerim'e forma vereceği öğrenildi. Kerim'in yokluğunda son Sivasspor randevusunda defansı sağına Yusuf Abdioğlu'nu yerleştiren Eroğlu'nun tecrübeli oyuncuya da esas mevkisi olan savunmanın göbeğinda görev verip, Sinan'ı kulübeye alacağı bildirildi.



Eroğlu, sol kanat Erdoğan Yeşilyurt'u da Mersin İdmanyurdu maçında 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrarı yakalayalayan Erdoğan'ın idmanlardaki performansından memnun kalan Hüseyin Eroğlu'nun genç futbolcuyu Abdulkadir'in yerine oynatacağı ifade edildi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da önceki gün idmanda sakatlanan genç orta saha oyuncusu Muhammed Emel'in sol dizinde ödem tespit edildi. Muhammed'in tedavisine hemen başlanırken, oyuncunun en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Bu arada yaz tatili nedeniyle oyunlarına ara Altınordu Çocuk Tiyatrosu, “Atakan'ın Serüveni" oyunuyla perdelerini yeniden açıyor. Engelsiz Sanat Derneği'nin sahneleyeceği oyunun galası cumartesi günü saat 17.00'de Basın Sitesi'ndeki Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak.