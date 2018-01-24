Altınordu'da sakatlar dönüyor

TFF 1'nci Lig'de evindeki Elazığspor galibiyeti sonrası cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayan Altınordu'ya sakat futbolcularından müjdeli haber geldi

Kırmızı-lacivertlilerde pubis rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen sağ bek Kerim Alıcı ile sol üst adelesindeki çekme nedeniyle görev alamayan orta saha oyuncusu Alican, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. İki futbolcunun idman eksiklerini kapatarak 2 hafta içinde oynayabilecek düzeye geleceği belirtildi.



Altınordu'da Kerim Alıcı ve Alican'ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürürken, sarı kart cezası nedeniyle Elazığspor randevusunda kadroda yer almayan Kerim Avcı'nın da Ankaragücü karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor. Ayrıca dizindeki ağrılar nedeniyle haftanın ilk idmanına çıkmayan sağ kanat Murat'ın durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Cezalı Barış'ın da görev yapamayacağı Altınordu, şampiyonluk yarışı veren Ankaragücü'nü yenerek ilk 6 iddiasını güçlendirmek istiyor.



SÖMESTR TURNUVASI BAŞLIYOR



Türkiye'nin farklı illerinde hizmet veren Altınordu Futbol Okulları öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek Sömestr Turnuvası heyecanı cuma günü başlıyor. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ilk etabı 26-28 Ocak, ikinci bölümü ise 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek turnuvaya 3 bin 400 öğrenci katılacak. Altınordu Bölge Futbol Okulları Yönetmeni Aykut Turan, Sömestr Turnuvası'nın tam bir şenlik havasında geçeceğini dile getirdi.

Kaynak: