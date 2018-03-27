Altınordu'da sakatlık sıkıntısı

Spor Toto 1'nci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'ya 3 genç futbolcusundan kötü haber geldi

Altınordu'da sakatlık sıkıntısı

Geçen hafta Ümit Milli Takım kampına katılan sağ kanat Barış ve kaleci Berke kampta sakatlanarak İzmir'e döndü. Antrenmanda Berke'nin sol el bileğinde ağrılar oluşurken, Barış'ın ise sağ kasığında çekme meydana geldi. Riske edilmeyerek ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarılan milli futbolcuların tedavilerine başlandı.

Kırmızı-lacivertlilerde forvet Fatih ise idmanda sol ayak bileğini burkarak sakatlar kervanına katıldı. Yoğun tedavi uygulanan üç futbolcudan bileğinde ödem oluşan Fatih'in bu hafta Giresun deplasmanında forma giymesinin zor olduğu, Barış ve Berke'nin durumlarının önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

Altınordu'da Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan sol bek Yusuf ise bugün Alanya'da Malta ile oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının ardından takıma katılacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
Önceki Haber
Foça'ya yakışan terminal
Sonraki Haber
Kütüphane kurmak için bankadan kredi çekti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.