Altınordu'da Sefa sevinci

Spor Toto 1. Lig'de ilk galibiyetini Denizlispor'u 4-0 mağlup ederek alan Altınordu'da sağ kanat Sefa Yılmaz'ın takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü

Karabükspor deplasmanı öncesi son antrenmanda sakatlanan ve sağ üst adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle Denizlispor'a karşı forma giyemeyen 28 yaşındaki oyuncunun, milli maçlar için lige verilen arada tamamen iyileşeceği ifade edildi. Gurbetçi futbolcunun gelecek haftaki Gazişehir Gaziantep deplasmanında görev alabileceği belirtildi.

Forvet Enes'in sağ diz çapraz bağındaki sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattığı Altınordu'da sezon öncesi Fenerbahçe ile oynanan özel maçta sol ayak bileğinden sakatlanan ve ameliyat olan sol bek Ali Mert'in de tedavisi sürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde eski takımı Denizlispor'a attığı gol sonrası rakip taraftar önünde yaşadığı sevinç nedeniyle Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 maç kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner de Gaziantep deplasmanında kadroda yer almayacak.