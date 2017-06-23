Altınordu'da Serkan sözleşmesini uzattı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, orta saha oyuncusu Serkan Göksu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. Kırmızı lacivertliler, kaleci Erce'nin ardından Serkan'la da anlaşarak iç transferde ikinci imzayı attırmış oldu

Altınordu'da Serkan sözleşmesini uzattı

2014-15 sezonu başında Galatasaray'dan transfer edilen, 3 yıldır istikrarlı bir şekilde forma giyen Serkan Göksu, önümüzdeki sezon yine kırmızı lacivertli ekipte görev yapacak. Yeşilyurt Sait Altınordu Yerleşkesi'ndeki imza törenine Genel Kaptan Sedat Gündoğdu katıldı.

Sedat Gündoğdu, Serkan'ın takımda kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karakterli, yapımıza uygun ve bizi çok iyi tanıyan bir oyuncu. Yeni sezonda daha da başarılı bir performans sergileyeceğine inanıyoruz" dedi.

Öte yandan altyapıdan yetişen Murat Arslan, Cihad Ateş, Arda Hilmi Şengül, Mert Pala, Süleyman Güneş, Gökhan Tunahan, Alper Kadir Duruk ve Kadir Yurttadur kiralık listesini konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #serkan göksu
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