Altınordu'da Yusuf iyileşti

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Bandırmaspor'u mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefleyen Altınordu'da stoper Yusuf Abdioğlu'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü

29 Ocak'taki Göztepe derbisinde sakatlanarak ikinci yarıda oyuna devam edemeyen deneyimli savunmacı sağ arka adalesindeki ödem nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana bireysel çalışıyordu.



Selçuk Efes İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde bugün takımla antrenmanlara başlayan Yusuf'un, Bandırmaspor karşısında ilk 11'deki yerini alabileceği belirtildi. Kırmızı lacivertlilerde cezası sona eren ön libero Arif de bu hafta formasına kavuşacak. Altınordu'da sezon öncesi çapraz bağları kopan ve yaklaşık 2 aydır fizyoterapist eşliğinde çalışan Berk Erel'in, 20 gün içinde takıma katılacağı öğrenildi.