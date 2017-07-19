Altınordu'dan ayrılan kapıldı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla Erzurum'da hazırlanan Altınordu'dan ayrılan futbolcular, diğer kulüpler tarafından kapışıldı

Geçen sezon Trabzonspor'dan kiralanan sağ kanat Abdülkadir, yeni sezon öncesi Adana Demirspor'la el sıkıştı. Kırmızı lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren ön libero Arif ve stoper Yusuf Abdioğlu, ligin yeni ekibi Ankaragücü'ne transfer oldu. Kontratı biten bir diğer isim stoper Sinan, Gazişehir Gaziantep FK'nın yolunu tutarken, Altınordu'da kiralık oynayan orta saha oyuncusu Okan'ı da kulübü Gaziantep Gazişehir FK bırakmadı.



Kiralık olarak forma giydiği Silivrispor'da geçirdiği başarılı sezon sonrası kadroda yer almasına karar verilen ancak kulüpten kendi kararıyla ayrılan kaleci Cihan, Çaykur Rizespor'la anlaştı.



Yeni sezon öncesi Altınordu çatısı altından giden futbolcular arasında usta golcü Hasan Kabze henüz bir takımla anlaşmadı. Kiralık oynadığı Manisa'dan dönen ve satış listesine konulan Ozan Sol da kulüp arıyor. Anıl, deneyim kazanması için Fethiyespor'a kiralanırken, diğer genç oyunculardan Murat, Arda Hilmi, Süleyman, Gökhan ve Hamit'i, Muğlaspor kiralamak istiyor.