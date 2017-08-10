Altınordu'dan genetik hamle

ALTINORDU yönetimi tarafından geniş yetkilerle donatılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk iş olarak Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkut Ulucan yönetiminde, sporcular üzerinde bir gen araştırma çalışması yapılmasını istedi. Buna göre futbolcuların özellikle atletik performans ve psikolojik değerlerini daha net anlamak için genetik verilerden yararlanılacak

Projenin genetik ayağını yürütecek Doç. Dr. Ulucan, önceki gün İzmir'e gelerek Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Hüseyin Eroğlu ile görüşüp projenin detaylarını anlattı. Eroğlu, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek genetik verileri projesinin kısa sürede çok önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. A takım ve U17 takımı oyuncularından alınan numunelerle başlayan proje, ilerleyen dönemde gelişerek devam edecek.



Spor genetiğinin hızla ilerleyen bir bilim dalı olduğununu belirten Ulucan, “Bu proje sayesinde bir yandan genç oyuncuların atletik performanslarını ve antrenman özelliklerine yatkınlıklarını belirleyeceğiz, diğer taraftan da sporcu motivasyonu için gerekli psikolojik faktörlerin genetik temellerini analiz edeceğiz. Sporcularımız, bu bilgiler ışığında sakatlanmadan, dopingsiz ve daha hızlı gelişim süreci gösterecek ve uygun görülecek durumlarda psikolog destekleri ile motivasyonları en üst düzeyde tutulacak" dedi. Bu kadar geniş kapsamlı yapılacak ilk projenin ülke sporu için çok önemli bir milat olacağını da kaydeden Ulucan, “ Proje ilerleyen dönemde daha da geliştirilecek ve sporcularda hem yetenek, hem de bireye özgü antrenman programlarının belirlenmesinde kullanılabilecek, Böylece çocuklarımız uygun antrenman ile vücutlarını gereksiz zorlamadan optimal performanslarına ulaşmış olacaklar" diye konuştu.

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