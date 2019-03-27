Altınordu heyetinden Katar'da sporcu sağlığı zirvesi

Altınordu FK Doktoru Gürbey Kahveci, Performans Başantrenörü Sezgin Takmaz ve Fizyoterapist Kazım Bayram, Katar’da bulunan ve dünyada sporcu sakatlıklarının önlenmesi konusundaki en iyi kurumlardan biri olarak kabul edilen Aspetar Sports Medicine’ı ziyaret etti. Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz’ın da eşlik ettiği ziyarette heyet, spor tıbbının en iyi hekimleri ile görüştü, gelişmeleri yerinde takip etti ve incelemelerde bulundu.

Sporcu Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Frank van Hellemondt ile yaklaşık bir saatlik toplantı yapıp kendisinden çok değerli bilgiler edinen Altınordu heyeti, Prof.Dr. Karim Cahamari’den ise özellikle futbola yönelik edinimler kazandı. Tüm yaşamını Altınordu’nun kardeş kulübümü Athletic Bilbao’da geçiren Aspire Academy’nin yeni Teknik Direktörü Edorta Murua ile de bir araya gelen heyet, her açıdan çok yararlı bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu.

İngiltere Milli Takımı’nın yanı sıra Lazio, Real Madrid ve Manchester United gibi üst düzey ekiplerde performans direktörü olarak görev yapan Prof. Valter di Salvo ile de bir araya gelen Altınordu, tüm görüşmelerinde sporcu sağlığı, karşılıklı iş birlikleri ve turnuvalar ile ilgili önemli adımlar attı. Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz, ALFA U17 Takımının Şubat ayında Katar’da düzenlenen Alkaas Turnuvası’ndaki başarısının çok önemli bir tanıtım adımı olduğunu belirterek, “Aspire Academy ile U12 İzmir Cup ve Katar’daki Tri Series Cup ile başlayan dostluğumuz devam ediyor” dedi.