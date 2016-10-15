Altınordu ikinci 45'de güldü 3-1

TFF 1. Lig 7. Hafta mücadelesinde İzmir Atatürk Stadı'nda Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Altınordu üç puanı 3 golle aldı

Maç dakikaları





20. Dakikada Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasında Mitrovic’in müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem “devam” dedi.



22. Dakikada Kerim Alıcı sağdan ceza sahasına ortaladı, Erdoğan Yeşilyurt kafayı vurdu, direği sıyıran top auta çıktı.



34. dakikada Pedriel sol çaprazdan ceza sahasına girip vurdu, yan direkten dönen topu defans uzaklaştırdı.



41. Dakikada kaleci Erce Kardeşler’den seken top arka direği gitti, Güven Varol’dan önce ayak koyan Kerim Alıcı mutlak golü önledi.



43. Dakikada Erdoğan Yeşilyurt karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleciyi geçen top az farkla auta çıktı.



51. Dakikada Üstün Bilgi savunmadan çalımlarla sıyrıldı çok uygun durumda sert vurdu, top kalecinin göğsünden sekip kornere çıktı.



60. Dakikada soldan serbest vuruştan gelen topu Yusuf Abdioğlu kafayla arkaya aşırttı, Üstün Bilgi boş kaleye vurdu: 1-0.



65. Dakikada sağdan ceza sahasına gönderilen top arka direğe sekti, Güven Varol uygun durumda kötü vurdu, savunma uzaklaştırdı.



84. Dakikada kaleci Erce Kardeşler’in uzun degajından gelen topu takip eden Sertaç Çam, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.



86. Dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, köşeye müthiş vurdu: 3-0.



90. dakikada Ahmet Bener sağdan ceza sahasına ortaladı, Pedriel altı pas içinde dokundu: 3-1.



Bu skor ile Altınordu puanını 9 yaparken Mersin İdmanyurdu 7 puanda kaldı.





Altınordu Mersin idmanyurdu



STAT : İzmir Atatürk

HAKEMLER: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Özgür Ertem

ALTINORDU: Erce Kardeşler – Kerim Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Serkan Göksu (Dk.46 Kenan Karışık), Umut Sözen (Dk.74 Sertaç Çam), Abdulkadir Parmak, Üstün Bilgi (Dk.82 Göksu Türkdoğan)

MERSİN İDMAN YURDU: Nikolay Mihaylov – Abdülkadir Korkut, Gökhan Akkan, Milan Mitrovic, Nurullah Kaya, Tolga Şahin (Dk.71 Sinan Kaloğlu), Hakan Olkan (Dk.81 Ahmet Bener), Güven Varol, Mahmut Metin (Dk.62 Kudbettin Oğrak), Pedriel Suarez, Melih Gökçek

GOLLER: Dk.60 Üstün Bilgi, 84 Sertaç Çam, 86 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), 90 Pedriel (Mersin İY)

SARI KARTLAR: Kerim Alıcı (Altınordu), Güven Varol, Abdülkadir Korkut, Hakan Olkan (Mersin İY)