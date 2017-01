Altınordu ikinci yarıda umduğunu bulamadı

Türkiye 1'inci Ligi'ndeki İzmir derbisinde Göztepe'ye 1-0 yenilen Altınordu, play off hedefiyle başladığı ikinci yarıda umduğunu bulamadı

2017'de Eskişehirspor'a 3-0, Giresunspor ve Göztepe'ye ise 1-0'lık skorlarla yenilerek 22 puanda kalan kırmızı lacivertlilerin düşme hattındaki Manisaspor'la arasındaki puan farkı 5'e indi. Galibiyete hasret kaldığı son 7 haftada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Altınordu, son 270 dakikada rakip fileleri sarsamadı.



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Altınordu küme düşme korkusu yaşar mı?" sorusuna, "Ligde her an herşey olabilir, ancak biz toparlanacağız. İstediğimiz skoru alamadık fakat futbolumuz bize umut verdi" cevabını verdi.



Devre arasında 8 futbolcusuyla vedalaştıktan sonra Sivasspor'dan golcü Hasan Kabze ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un orta saha oyuncusu Okan Derici'yi alan Altınordu, en az 1 takviye daha planlıyor. Hazır olmaması nedeniyle derbide kadroya alınmayan Hasan'ın gol yollarındaki sorunu çözeceğini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Genç forvetimiz Fatih de zamanla iyi olacak. Skor yükünü sadece santrforların çekmesini beklemiyoruz. Gol atma becerisi yüksek orta saha oyuncularımız var. Sorunu çözeceğiz" dedi. İlk maçında bir topu direkten dönen Okan Derici, futboluyla beğeni toplarken, sağ üst adalesinden sakatlanan Yusuf Abdioğlu'nun durumunun tetkiklerden sonra belli olacağı bildirildi.



BU DEFA GÖZTEPE YATTI



Ligin ilk yarısında Göztepe'nin Altınordu'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Göztepeli taraftarlar, Altınordulu futbolcuları maç boyunca sürekli kendilerine yere atıp, zaman çalmakla eleştirmişti. Sarı kırmızılı futbolseverler, dünkü müsabakanın ardından bu defa kendi oyuncularını aynı şekilde davranmakla itham etti. Göztepeli taraftarlar sosyal medyada, "Çok kötü oynuyoruz. Başkalarına kızıyoruz ama bizim topçular yerden kalkmıyor. Her şeyi anlarım da Jahovic'in yere yatması bize hiç yakışmadı. Böyle kazanacaksak kazanmayalım" mesajları yayınladı.