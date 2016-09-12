Haber Kaynağı: DHA

Geride kalan 3 karşılaşmayı da Atatürk Stadı'nda oynayan kırmızı lacivertliler Giresunspor ve Bandırmaspor ile berabere kalırken, Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. İzmir'de 7 puan kaybeden Altınordu, 3'üncü haftayı 2 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde 15'inci sırada tamamladı.Altınordu, 2-2 sona eren Giresunspor maçında 90+3'üncü dakikada Sertaç'ın golüyle, 1-1 biten Bandırmaspor müsabakasında da 90+2'nci dakikada Üstün'ün sayısıyla puan almayı başardı. Kırmızı lacivertliler Göztepe derbisini ise 90+2 ve 90+4'üncü dakikalarda yediği gollerle kaybetti.Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyetle tanışamayan takımının güvensizlik sorunu yaşadığını dile getirdi. Genç teknik adam, oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını isterken, "Futbolcular çok net gol pozisyonlarında kaleye şut atmak yerine pas vermeyi tercih ediyor. Özgüven eksikliğinden kaynaklanan bu sorunu çözmek zorundayız" diye konuştu.Bandırmaspor karşısında ilk yarıda kötü bir futbol sergilediklerini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "İkinci devrede oyunun hakimi bizdik. Ancak golü bulamayınca maçı koparamadık. Bizim için ders niteliğinde bir müsabaka oldu. Yine de son dakikada attığımız gol bizi teselli etti. Artık bahane üretmeden, eksiklerimizi gidereceğiz" ifedisini kullandı.