Altınordu kader takımı oldu

Türkiye 1'inci Ligin'deki son iki maçında Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u yenerek moral bulan Altınordu, kalan 7 haftada hem kendi hedefini hem de oynayacağı takımların kaderini belirleyecek

İlk 6 yarışındari rakipleri Boluspor ve Balıkesirspor'la (D) oynadıktan sonra kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, Manisaspor (D) ve Elazığspor'la karşılaşacak Altınordu, son 2 haftada ilk 2 umudunu koruyan Ümraniyespor (D) ve Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak. 36 puanla 8'inci sırada yer alan Altınordu alacağı sonuçlar hem ligin zirvesine hem de dibine doğrudan etki edecek.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, play off hattıyla aralarındaki 7 puanlık farkın kapanacağına inandığını belirterek, "Yarışı sonuna kadar bırakmayacağız. Oyuncularımda bu ışığı görüyorum. Kalan maçların hepsini alacağız. İlk 6'ya tutunmak, finişi iyi yapmak istiyoruz. Her rakibi yenecek güçteyiz. Öncelikli hedefimiz 41 puanlı Boluspor'u yenerek hedefe bir adım daha yaklaşmak" diye konuştu.



Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ön libero Arif, 19 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak Boluspor müsabakasında görev alamayacak.



İZMİR CUP'A ÜNLÜ AKINI



Altınordu'nun bu yıl 4'üncü kez düzenleyeceği U12 İzmir Cup'ın yarın yapılacak açılışına Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile pek çok teknik adamın gelebileceği bildirildi. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşecek turnuvanın açılış töreni saat 13.30'da başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen turnuvada aralarında Sparta Prag, Slavia Prag, Krasnodar, Dinamo Zagreb ile Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Altınordu, Altay, Göztepe ve Karşıyaka'nın da yer aldığı 48 kulübün 12 yaş altı takımları mücadele edecek.



