Altınordu, kanatlarından yara aldı

Türkiye 1'inci Ligi'nde pazartesi mesaisinde zirve takipçisi Sivasspor'la 0-0 kendi sahasında golsüz berabere kalınca 29 puanla 10'uncu sıraya inen Altınordu, galibiyetle birlikte kanatlarda görev alan 2 futbolcusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.



Kırmızı lacivertli takımda ilk 11'de sahaya çıkan Beykan ve 65'inci dakikada Beykan'ın yerine giren Abdülkadir, sarı kart görerek Mersin İdmanyurdu deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Hücum hattındaki iki önemli silahını kaybeden Altınordu'da Barış dışında kanatta görev yapacak oyuncu kalmadı.



Mersin İdmanyurdu deplasmanıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi planladıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şöyle konuştu:



"Lig son haftalarda iyice kızıştı. Her takım birbirini yenebiliyor. Son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu, yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetimindeki ilk maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanından galibiyetle döndü. Ligin boyu kısaldıkça maçların zorluk derecesi artıyor. Can derdindeki rakibimiz bize karşı kazanmak isteyecek, biz de play off iddiamızı sürdürmek için galibiyet arayacağız."



Altınordu, ilk yarıda Mersin İdmanyurdu'nu evinde 3-1 mağlup etmişti.

