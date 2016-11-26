Altınordu'nun Bornova Stadı'ndaki ilk maçı

TFF 1. Ligi’n İzmirli temsilcisi Altınordu, Bornova Stadı’ndaki ilk maçına çıkıyor

Süper Lig yolundaki Kırmızı-lacivertli ekip, iddialı Ege temsilcisi Balıkesirspor’u Pazar günü saat 13.00’te Bornova’da ağırlacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, taraftarların kolay ulaşımı için 11.00’dan itibaren Evka – 3’ten Doğanlar’a ring seferleri koyacak. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila İzmir takımlarını Bornova’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bornova Stadyumumuzda sportmenlik kurullarına uygun dostça karşılaşmalarda buluşmayı temenni ediyoruz” dedi.



Göztepe’nin ardından TFF 1. Ligi’n diğer İzmirli temsilcisi Altınordu da, Bornova Stadı’ndaki ilk maçına çıkıyor. Süper Lig yolundaki Kırmızı-lacivertli ekip, iddialı Ege temsilcisi Balıkesirspor’u Bornova’da ağırlacak. Ligin beşinci ve altıncı sıralarında yer alan ve daha üst basamaklara çıkmayı hedefleyen güçlü iki ekibin mücadelesi Pazar günü(yarın) saat 13.00’de başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, taraftarların kolay ulaşımı için 11.00’dan itibaren Evka – 3’ten Doğanlar’a ring seferleri koyacak.





Takımlarımıza sahip çıkalım



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir takımlarını Bornova’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentimize kazandırdığımız stadımızla İzmir futboluna katkı koymaya devam edeceğiz. Tek isteğimiz takımlarımızı daha üst liglerde görmek. Bornova Stadyumumuzda sportmenlik kurullarına uygun dostça karşılaşmalarda buluşmayı temenni ediyoruz " dedi.





Daha önce U19 takımı oynamıştı



Altınordu’nun ülkemizi UEFA Gençlik Ligi’nde temsil eden U19 takımı, 8 Kasım’da oynanan maçta Bornova Stadı’nda Çek Cumhuriyeti ekibi Sparta Prag’ı ağırlamış sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu karşılaşma Bornova Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kente kazandırdığı Stat’ta oynanan ilk uluslararası karşılaşma olmuştu.



