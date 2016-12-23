Altınordu'nun bu transferi bir türlü forma ile buluşamadı

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Ümraniyespor'la oynayacağı ilk yarının son maçına hazırlanan Altınordu'da sezon başında transfer edilen 7 futbolcudan sadece Muhammed Emel forma şansı bulamadı

Denizlispor'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde 1 kez bile görev almazken, sadece kupada Konya Anadolu Selçukspor deplasmanında oynadı.



Gurbetçi oyuncu ligde Bandırmaspor, Adana Demirspor (D) ve son olarak Elazığspor (D) karşılaşmalarında 18 kişilik kadroda yer almasına rağmen oyuna giremedi.



Öte yandan Ümraniyespor'un 5 haftalık galibiyet serisini sonlandırarak devre arasına 3 puan moraliyle girmeyi hedefleyen Altınordu'da hafif sakatlığı bulunan Erdoğan'ın iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.

Kaynak: