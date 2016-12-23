Altınordu'nun bu transferi bir türlü forma ile buluşamadı

Denizlispor'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde 1 kez bile görev almazken, sadece kupada Konya Anadolu Selçukspor deplasmanında oynadı.Kaynak: DHA
Gurbetçi oyuncu ligde Bandırmaspor, Adana Demirspor (D) ve son olarak Elazığspor (D) karşılaşmalarında 18 kişilik kadroda yer almasına rağmen oyuna giremedi.
Öte yandan Ümraniyespor'un 5 haftalık galibiyet serisini sonlandırarak devre arasına 3 puan moraliyle girmeyi hedefleyen Altınordu'da hafif sakatlığı bulunan Erdoğan'ın iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.
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