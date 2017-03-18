Altınordu'nun ilk 6 hedefi zor

TFF 1'inci Lig'de dün evinde kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 haftaya yükselten Altınordu, sezonun bitimine 9 hafta kala ilk 6 hedefini zora soktu.

Son 4 haftada Evkur Yeni Malatyasp ve Samsunspor'a yenilip, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu ile berabere kalarak 10 puan kaybeden Altınordu, 30 puanda kalarak play off yarışının dışında kaldı.



Ligin 2'nci yarısındaki 9 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 2 galibiyet alan kırmızı lacivertliler son 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Samsunspor karşısında çok pas hatası yaptıklarını ve kötü oynadıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirip, çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Altınordu'da Erdoğan'ın cezası sona erdi.