Altınordu'nun yaşayan en eski futbolcusu, 97 yaşındaki Niyazi Muslu, kendisini ziyaret eden altyapı oyuncularına, "Bu formanın kıymetini bilin" öğüdünde bulundu

Kulübün efsane ismi Sait Altınordu'nun takım arkadaşı olan 1919 doğumlu Niyazi Muslu'nun ziyaretine Altınordu tarihçisi Kenan Akseki, U10 takımından Batu Cemalettin Ilgaz ve Süleyman Yiğit Kaştaş ile yine eski futbolcu Mustafa Ergin de katıldı.



1940-50 yılları arasında 7 numaralı Altınordu formasını giyen Muslu, başka bir kulüpte oynamadığını belirterek, "Sait Altınordu gibi bir efsane ile aynı takımda, omuz omuza görev yaptım. Onun milli takıma çağrılışını bile dün gibi hatırlıyorum. Zor şartlarda futbol oynadık ama her türlü güçlüğü yendik ve bu formayı yıllarca onurumuzla giydik. Çocuklar şimdi sıra sizlere gelecek. Formanın kıymetini bilin" dedi.