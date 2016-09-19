Haber Kaynağı: DHA

Altınordu 4 maçın 3'ünde yenik duruma düşmesine rağmen geri dönmeyi başararak sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Sezonun ilk haftasında Giresunspor'u konuk eden Altınordu, 62'nci dakikada geriye düşüp 69'uncu dakikada Göksu ile skoru eşitledi.71'inci dakikada bir kez daha kalesinde gol gören kırmızı lacivertliler, 90+3'üncü dakikada Sertaç'la beraberliği yakaladı.Üçüncü haftadaki Bandırmaspor randevusunda 33'üncü dakikada yediği golle soyunma odasına 1-0 mağlup giren Altınordu, 90+2'nci dakikada Üstün'le eşitlik sayısına ulaşarak pes etmez karakterini bir kez daha sahaya yansıttı.Son olarak Adana Demirspor deplasmanında henüz 4'üncü dakikada rakibin golüne engel olamayan İzmir temsilcisi, bu gole 18'inci dakikada Umut'la cevap verdi. İlk yarının sonunda 44'üncü dakikada yediği golle bir kez daha mağlup durumu düşen Altınordu, 55'inci dakikada Sertaç'ın sayısıyla eşitliği sağladı.