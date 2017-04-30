Altınordu play off'u zorluyor

TFF 1'inci Lig'de dün evinde kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek 43 puana ulaşan Altınordu, bitime 4 hafta kala play off umudunu korumayı başardı.

Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan kırmızı lacivertliler bu periyotta 9 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü. 4 Mayıs Perşembe günü Manisaspor'a konuk olduktan sonra 7 Mayıs Pazar günü evinde Elazığspor'la karşılaşacak Altınordu, normal sezonu Ümraniyespor (D) ve Eskişehirspor maçlarıyla tamamlayacak.

TFF 1'inci Ligde 2014-15 sezonunda son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik almasına rağmen ilk 6'yı 1 puanla kaçıran Altınordu, bu kez hedefe ulaşmak istiyor. Kalan 4 maçta 12 puan hedeflediklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 'Kazanmayı alışkanlık haline getirdik. Yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Kalan maçların hepsini almaya adayız. Takımıma güveniyorum. Bunu başaracak güçteyiz' dedi.



Alican'a milli davet



Altınordu'da ilk golü atan Erdoğan toplamda 3 gole ulaşırken, penaltıdan son sözü söyleyen Fatih ikinci golünü kaydetti.

Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Alican Özfesli, U23 Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Ay yıldızlılar, 8-22 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu'nda Filistin, Umman ve Cezayir ile mücadele edecek. Ligde normal sezondaki son 3 karşılaşmada forma giyemeyecek Alican, Türkiye finale yükselirse 4 hafta takımdan ayrı kalacak. Altınordu'da kaleci Berke de Avrupa Şampiyonası için U17 Milli Takımı'nda olması nedeniyle takımdaki yerini alamıyor.

