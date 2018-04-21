Altınordu rahat kazandı 3-0

Spor Toto 1. Lig'de 32. Haftanın açılış maçında Play-Off mücadelesi veren Altınordu evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup etti

Altınordu rahat kazandı 3-0
21 Nisan 2018 Cumartesi 13:08
Erkan Kart- Ege derbisinde İzmir ekibinin gollerini 14. Dakikada Mirkan, 24. Dakikada Murat, 84. Dakikada Erdoğan kaydetti. Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu 52 puana ulaşırken, 3 puan hasreti 12 haftaya yükselen Manisaspor 15 puanda kaldı.

Maç dakikaları:

13. Dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında  Erdoğan iki rakibini geçtikten sonra çektiği şut üst direğe çarptı ve auta çıktı.

14. Dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Erdoğan'ın derinlemesine pasıyla ceza  sahasına giren Mirkan sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

24. Dakikada rakip sahanın ortasında topla buluşan Murat rakiplerinden çalımlarla sıyrılıp plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

64. Dakikada Kerim Avcı yaklaşık 25 metreden şansını denedi, kaleci Zafer topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

67. Dakikada Kerim bir kez daha kaleyi düşündü, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

72. Dakikada soldan Erdoğan'ın ortasında ön direkte topla buluşan Barış, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

84. Dakikada soldan Barış'ın yerden pasında ceza sahasındaki Erdoğan bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-0. Altınordu müsabakan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Kamil Çetin (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xxx), Hasan (xxx), Uğur (xx), Yusuf (xx), Deniz (xx), Serkan (xx) (Dk. 67 Alican xx), Barış (xxx), Kerim Avcı (xx) (Dk. 87 Berkay), Erdoğan (xxx), Mirkan (xxx) (Dk. 46 Fatih xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Zafer (xx) -  Bayram (x) (Dk. 56 Ömer Atiş x), İlkay (x), Hüseyin Tok (xx), Kemal (x), Ulaş (xx), Asım (x) (Dk. 90 Ayberk), Akın (x) (Dk. 82 Okan), Ömer Buğdaycı (xx), Kağan (xx), Alper (xx)

GOLLER: Dk. 14 Mirkan, Dk. 24 Murat, Dk. 84 Erdoğan (Altınordu)

SARI KART: Akın (Manisaspor)

Etiketler; #altınordu #manisaspor
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