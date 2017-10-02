Altınordu, son 4 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

TFF 1'nci Lig'de deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Altınordu, son 4 sezondaki en iyi başlangıcını yaptı

2014-15 sezonunda ilk 7 maçta 5 puan toplayan İzmir ekibi, 2015-16 ve geçen sezon aynı periyotta 9 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-lacivertliler bu sezon ise 7 maçta 13 puan toplayarak 4'üncü sıraya yerleşti.



Daha önce sezona kötü başlama sıkıntısı nedeniyle Play-Off'u iki defa kılpayı kaçırdıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "2014-15'te son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik almıştık ancak 1 puan eksiğimiz nedeniyle bu başarımız ilk 6'ya yetmemişti. Geçen sezon da averajla Play-Off biletini alamadık. Bu yıl hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.