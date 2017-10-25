Altınordu son saniye golü ile elendi

Erkan Kart- Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Altınordu kendi sahasında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kars 36 Spor’a uzatma dakikalarında yediği gol ile elendi. Bu sonuçla Kars 36 Spor, adını 5. Tura yazdırdı. Altınordu'yu Türkiye Kupası'ndan eleyen BAL ekibi Kars 36 Spor, bir önceki turda da Balıkesirspor'u elemişti.
Maç dakikaları:
2.Dakikada sağdan Kars ceza sahasına giren Caner'inyerden sert vuruşunda top uzak direkten döndü. Kaleci Aykut dönen topa iki hamlede sahip oldu.
27. Dakikada Erdoğan'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fatih'in vuruşunda kaleci Aykut topu kornere çeldi.
40. Dakikada Altınordu atağında Caner topu ceza sahasına ortaladı. Fatih'in kafa vuruşunda top kaleci Aykut’ta kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
57. Dakikada konuk ekipten Şükrü Can uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
66. Dakikada Erdoğan'ın taçtan pasında sağdan ceza sahasına giren Fatih sert vurdu, top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
80. Dakikada Altınordu atağında Murat, soldan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda kaleci Aykut bir kez daha başarılıydı.
90. Dakikada Berk'in defansın arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Caner müsait durumda mutlak bir golü kaçırdı.
90+5. Dakikada sağdan Bulut'un kullandığı kornerde Altınordu ceza sahası karıştı. Arka direkte topu kontrol eden Sabahattin sert bir vuruşla Altınordu filelerini sarstı.
Hakem Çağdaş Altay bu golün ardından santra yaptırmadı. Kars 36 Spor müsabakayı 1-0 kazanarak 5. Tura yükseldi ve galibiyeti taraftarıyla paylaştı.
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