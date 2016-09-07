07 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Altınordu taraftardan destek istedi

    Türkiye 1'inci Ligi'nde pazar günü Atatürk Stadı'nda konuk edeceği Bandırmaspor'u yenerek ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu, taraftarından destek istedi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 13:32
    Altınordu taraftardan destek istedi
    Sezonun ilk haftasında Giresunspor karşılaşmasını 272, Göztepe derbisini ise 164 kişinin izlediğini hatırlatan yöneticiler, 12'nci adamın bu müsabakaya ilgi göstermesini beklediklerini söylediler. Passolig kartı sahibi 3284 Altınordulu olduğunu hatırlatan yöneticiler, taraftarları Bandırma randevusuna davet ettiler. İlk 2 haftada toplam 436 kişinin maça geldiğini hatırlatan kırmızı lacivertli yöneticiler, şöyle konuştular:

    "Müsabakaların saat 21.45'te başlaması ilginin düşük olmasına yol açtı. Bandırmaspor karşılaşması 20.00'de başlayacak. Televizyon yayını yine olmayacak. Atatürk Stadı'nda rakibe baskı yaratmamız mümkün görünmese de tribünde yer alan her seyirci oyuncularımızın motivasyonu açısından önemli. Bu hafta taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, 1inci, Liginde, Pazar, Günü

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