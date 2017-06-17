Altınordu transfer için tavan fiyat belirledi

TFF 1'inci Lig'de son yıllarda düşük bütçelerle yola çıkan Altınordu'da yönetim, yeni sezon öncesi transferde tavan fiyatı 500 bin lire olarak belirledi

Geçen sezon futbolcularını 400-450 bin TL arasında ücretle oynatan kırmızı lacivertliler, bu yıl çıtayı az da olsa artırdı. İç transferde golcü Hasan Kabze ile yollarını ayıran, stoper Yusuf Abdioğlu'nu ilk görüşmede ikna edemeyen kırmızı lacivertliler, sözleşmeleri sona eren diğer futbolculardan ön libero Arif, stoper Sinan, sağ bek Uğur ve orta saha oyuncusu Serkan'a yeni tekliflerini sundu. Bu oyuncuların, "Diğer kulüplerin teklif ettikleri ücretlerden 50-100 bin TL daha az alıp Altınordu'da kalmayı tercih ederiz" görüşünde birleştiği ifade edildi.



Yöneticiler, "Oyuncular başka kulüplerde paralarını alamama korkusu yaşıyor. Bizde böyle risk olmadığını biliyorlar. Gecikmeli de olsa herkese hak ettiği ödemeleri yapıyoruz. Altınordu'ya güveniyorlar" yorumunu yaptı.