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    • Altınordu U19'un UEFA heyecanı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Elit Ligi'nde geçen sezon Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 3-1 yenerek UEFA Gençlik Ligi'ne (UEFA Youth League) katılmaya hak kazanan Altınordu'yu, çarşamba günü evinde Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile oynayacağı 1'inci tur ilk maçının heyecanı sardı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 13:08
    Altınordu U19'un UEFA heyecanı
    93 yıllık tarihinde ilk kez resmi bir Avrupa Kupası karşılaşmasına çıkacak kırmızı lacivertliler, rakibini Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de konuk edecek Bu müsabakanın rövanşı 19 Ekim'de Sofya'da oynanacak. Altınordu, bu turu geçerse 2'nci Tur'da Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)-Mladost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Altınordu, geçen sezon 1 yaş küçük kadrosuyla mücadele ettiği U19 1'inci Ligi'ni 85 puanla şampiyon olarak noktalamıştı. Altınordu, 34 haftalık periyotta 27 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alırken, 104 gol atıp, kalesinde 25 gol gördü.

    Daha sonra U19 Süper Ligi şampiyonu Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde mağlup edip UEFA biletini alan Altınordu'nun, UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Berke, Ali Emre, Ozan Can, Kerim, Ali Mert, Yusuf Yalçın, Recep, Alper Kadir, Seydi, Arda Hilmi, Özkan, Hamit, Mert, Oğulcan, Enis, Selçuk, Alican, Musa Caner, Anıl, Çağrı, Kürşat, Fatih, Onur, Kadir.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, (TFF), U19

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