Altınordu uzatmalarda gülüyor

Türkiye 1'inci Ligi'nde Denizlispor'u deplasmanda genç oyuncusu Fatih'in 90+3'üncü dakikasındaki golüyle 2-1 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu, bu sezon 5'inci kez uzatma dakikalarında bulduğu golle puan topladı

Sezonun ilk yarısında 2-2 biten Giresunspor maçında 90+3. dakikada, 1-1 sona eren Bandırmaspor karşılaşmasında 90+2. dakikada yenilgiden kurtulan Altınordu, Balıkesirspor'u 90+1'inci dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Kırmızı lacivertli ekip ligin ikinci devresinde ise İzmir'de Adana Demirspor'u 90+1'inci dakikada Beykan'ın ayağından bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İzmir ekibi uzatmalarda bulduğu gollerle 11 puan topladı.



İlk 6 barajıyla puan farkını 10'dan 7'ye düşüren ve alt sıralarla bağını koparan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, sergilenen futbol ve alınan skor nedeniyle oyuncularını kutladı. Denizli'ye üst üste 4 maçı kazanamamanın verdiği baskıyla gittiklerini hatırlatan Eroğlu, şöyle dedi;:



"İlk yarının ilk 15 dakikasında iyiydik ancak bu bölümde gol yedik. Daha sonra oyun istediğimiz gibi gitmedi ancak devreye girerken skoru eşitledik. Soyunma odasında oyuncularımıza güven verdik, çünkü kendi futbolumuzla herkesi yenebileceğimizi biliyorduk. Topu ayağımızda tutarak rakibi yorduk. Son dakika golü bizi mutlu etti. Galibiyeti özlemiştik, artık üst sıralara tırmanacağız."



FATİH ZİNCİRİ KIRDI



Denizlispor filelerini 90+3'üncü dakikada havalandırarak takımına altın değerinde 3 puan kazandıran Altınordu'nun genç golcüsü Fatih Aktay, bu sezon görev aldığı 13'üncü maçta şeytanın bacağını kırdı. Denizli'de 60'ıncı dakikada Hasan Kabze'nin yerine oyuna giren 19 yaşındaki santrfor, ligdeki ilk golünü kaydetti. Gol sonrası sevinç gözyaşlarını tutamayan forvet Fatih, 2014-15 sezonunda Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor ağlarını sarstmıştı. Genç futbolcu UEFA Gençlik Ligi'nde 6 golle dikkat çekmişti.



Öte yandan Altınordu'da sağ bek Uğur, cumartesi günü İzmir'de oynanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi cezalı duruma düştü.