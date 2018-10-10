Altınordu'ya Anıl'dan iyi haber

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle İzmir'de 1-1 sona eren İstanbulspor maçında forma giyemeyen sol kanat Anıl Koç'un durumunun ciddi olmadığı açıklandı

Hatayspor deplasmanında sağ kasığından sakatlanan ve ikinci yarıda oyuna devam edemeyen gurbetçi futbolcu kulüp doktorunun ardından Belçika'ya giderek kendi doktoruna da göründü.

Yapılan kontrollerde kasıkta korkulduğu gibi yırtık tespit edilmediği sadece gerilme meydana geldiği belirlendi. Bir süre düz koşu yaparak salonda çalışacak Anıl'ın pazartesi gününden itibaren takıma katılacağı, görev verilmesi halinde Eskişehirspor maçında forma giyebileceği kaydedildi. Altınordu'da Ümit Milli Takım'da görev alan Yusuf ve Alican kadroda yer almıyor. Oğulcan ise cezalı durumda.