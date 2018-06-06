Altınordu'ya Muhammed çalımı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi oyuncu Muhammed Mert, imza atmak için İzmir ekibine gelmedi

Altınordu'ya Muhammed çalımı
06 Haziran 2018 Çarşamba 12:59

Mayıs ayında ailesiyle birlikte Altınordu tesislerini gezen ve Hollanda'ya döndükten bir süre sonra kendisine sunulan şartları kabul eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak yönetime kararsız kaldığını iletti. Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda tereddüt eden genç futbolcunun bu davranışı üzerine Altınordu transferi rafa kaldırıp yine isim arayışına geçti. Altınordu, Muhammed'in forma giydiği Hollanda kulübü Den Bosch'la bonservis ücreti konusunda anlaşmaya varmıştı.


ATLETİCO ZİRVESİ

İspanya'da 17 yaş turnuvasına katılan Altınordu, Atletico Madrid'le ilişkilerini güçlendiriyor. Geçen Eylül ayında İspanyol kulübünü ziyaret edip Altınordu'yu tanıtan heyet, bu kez de iki kulüp arasında gerçekleştirilebilecek projeleri masaya yatırdı. Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Sportif Etkinlikler Yönetmeni Umut Köse, U17 Takımı Antrenörü Hasan Fırat, Yardımcı Antrenör Cenk Çoyduyar ile Kaleci Antrenörü Murat Gönen'i, Atletico Madrid Uluslararası Turnuvalar Koordinatörleri ve Marka Geliştirme Sorumluları Alejandro Longa ile Jorge Peraza konuk etti. Longa ve Peraza, hem bu hafta sonunda İspanya'da başlayacak Wanda Cup hakkında bilgiler aktardı, hem de saha çalışmaları ve antrenör seminerleri gibi konularda fikir alışverişi yaptı. 


Kaynak: DHA
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