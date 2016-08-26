Haber Kaynağı: DHA

Kırmızı lacivertli ekipte 5'inci sezonuna başlayan Hüseyin Eroğlu, bu süreçte Göztepeli 3 teknik adama karşı taktik savaşı verirken ikisine üstünlük sağladı, biriyle yenişemedi. 2013-14 sezonunda 2'nci Lig'de ancak farklı gruplarda yer alan 2 takım Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı. Eroğlu'nun yönetimindeki Altınordu, normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonucunda Özgür Zengin'in çalıştırdığı Göztepe'yi 6-5 mağlup etti.Hüseyin Eroğlu, geçen sezon TFF 1'inci Lig'in ilk yarısında oynanan derbide Metin Diyadin'e rakip oldu. Altınordu'nun tek gollük galibiyeti ile biten maçta genç teknik adam Göztepeli meslektaşlarına 2'de 2 yaptı.Göztepe'de teknik direktör olarak Önder Özen'in yer aldığı ikinci yarıdaki randevuda 2 defa geriye düşen Altınordu, uzatma dakikalarında eşitliği sağlarken Eroğlu'nun Göztepe derbilerindeki namağlup unvanı sürdü. Altınordu istikrarı seçip Eroğlu ile 5'inci sezonuna girerken Göztepe, bu süreçte Özgür Zengin, Zafer Turan, Suat Kaya, Metin Diyadin, Önder Özen ve Mehmet Aurelio ve Okan Buruk'la çalıştı.