Haber Kaynağı: DHA

Ligin ilk 2 haftasında Giresunspor'la 2-2 berabere kalıp, Göztepe'ye 3-2 yenilerek kalesinde toplam 5 gol gören Altınordu'da, daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Hedefimiz yeni sezonda az gol yiyen, çok gol atan bir ekip olmaktı. Gol bulmakta zorluk çekmiyoruz, ancak takım savunmasında eksiklerimiz var. Bunların üzerine çalışıyoruz. Hatalarımızdan dersler çıkarıyoruz" dedi.Yedikleri gollerde sadece defans oyuncularını sorumlu tutmadığını, takım halinde savunma ve takım halinde hücum anlayışını benimsediklerini dile getiren Eroğlu, "Bu haftadan itibaren yine skor üreten ancak rakibe az pozisyon veren bir Altınordu izleteceğiz. Bandırmaspor maçıyla birlikte ilk galibiyetimizi alıp, 3 puanla tanışmak istiyoruz.Göztepe mağlubiyetini unuttuk, futbolcuların morali yerinde. Kazanarak yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum" dedi. Kırmızı lacivertlilerde sakatlıkları süren sol kanat Erdoğan ve stoper Ozan'ın yanı sıra idman eksiği bulunan sağ bek Uğur forma giyemeyecek.