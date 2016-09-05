05 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Altınordu'da savunmaya uyarı

    TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü evinde oynayacağı Bandırmaspor maçına odaklanan Altınordu'da teknik heyet oyuncuları savunma konusunda uyardı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:05
    Altınordu'da savunmaya uyarı
    Ligin ilk 2 haftasında Giresunspor'la 2-2 berabere kalıp, Göztepe'ye 3-2 yenilerek kalesinde toplam 5 gol gören Altınordu'da, daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Hedefimiz yeni sezonda az gol yiyen, çok gol atan bir ekip olmaktı. Gol bulmakta zorluk çekmiyoruz, ancak takım savunmasında eksiklerimiz var. Bunların üzerine çalışıyoruz. Hatalarımızdan dersler çıkarıyoruz" dedi.

    Yedikleri gollerde sadece defans oyuncularını sorumlu tutmadığını, takım halinde savunma ve takım halinde hücum anlayışını benimsediklerini dile getiren Eroğlu, "Bu haftadan itibaren yine skor üreten ancak rakibe az pozisyon veren bir Altınordu izleteceğiz. Bandırmaspor maçıyla birlikte ilk galibiyetimizi alıp, 3 puanla tanışmak istiyoruz.

    Göztepe mağlubiyetini unuttuk, futbolcuların morali yerinde. Kazanarak yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum" dedi. Kırmızı lacivertlilerde sakatlıkları süren sol kanat Erdoğan ve stoper Ozan'ın yanı sıra idman eksiği bulunan sağ bek Uğur forma giyemeyecek.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Ligin, 3üncü, Haftasında

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