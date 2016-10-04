Haber Kaynağı: DHA

Hüseyin Eroğlu'yla 5'inci sezonuna giren kırmızı lacivertli takım, 6'ncı haftalar baz alındığında en fazla golü bu sezon kalesinde gördü. Yediği 10 golle Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'un ardından en kötü istatistiği sahip 3'üncü takım olan Altınordu, Eroğlu'nun göreve başladığı 2012-2013 sezonunda 3'üncü Lig'de ilk 6 haftada rakiplerine sadece 3 gol vizesi verdi. O sezonu şampiyon tamamlayarak adını 2'nci Lig'e adını yazdıran Altınordu, 2013-2014'te 6 haftada sadece 2 gol yedi.Uzun yıllar sonra 2014-2015 sezonunda 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan Altınordu, defansta olumlu bir görüntü ortaya koyarak ilk 6 müsabakada rakiplerine 5 kez geçit verdi. Geçen sezon da lige istediği gibi başlayamayan Altınordu, 6'ncı haftayı geride bırakırken 8 defa meşin yuvarlağı ağlarında gördü.Bu sezon bireysel hatalardan dolayı fazla gol yediklerini ifade eden Hüseyin Eroğlu, bu konuda şunları söyledi:"10 gol yememize karşılık, 9 gol atmayı da başardık. Fakat defansımızın toparlanması mutlaka gerekiyor. Milli maç arasında savunma organizasyonlarına ağırlık vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben takımıma inanıyorum. Mutlaka çıkışa geçecek ve zirve yarışına ortak olacağız."