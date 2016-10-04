04 Ekim 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Altınordu'da son 5 yılın en kötü savunması

    Türkiye 1'inci Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Altınordu, teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun başında olduğu son 5 yılda 6'nı haftalara göre en kötü savunma performansını sergiledi

    04 Ekim 2016 Salı 12:57
    Altınordu'da son 5 yılın en kötü savunması
    Hüseyin Eroğlu'yla 5'inci sezonuna giren kırmızı lacivertli takım, 6'ncı haftalar baz alındığında en fazla golü bu sezon kalesinde gördü. Yediği 10 golle Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'un ardından en kötü istatistiği sahip 3'üncü takım olan Altınordu, Eroğlu'nun göreve başladığı 2012-2013 sezonunda 3'üncü Lig'de ilk 6 haftada rakiplerine sadece 3 gol vizesi verdi. O sezonu şampiyon tamamlayarak adını 2'nci Lig'e adını yazdıran Altınordu, 2013-2014'te 6 haftada sadece 2 gol yedi.

    Uzun yıllar sonra 2014-2015 sezonunda 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan Altınordu, defansta olumlu bir görüntü ortaya koyarak ilk 6 müsabakada rakiplerine 5 kez geçit verdi. Geçen sezon da lige istediği gibi başlayamayan Altınordu, 6'ncı haftayı geride bırakırken 8 defa meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

    Bu sezon bireysel hatalardan dolayı fazla gol yediklerini ifade eden Hüseyin Eroğlu, bu konuda şunları söyledi:

    "10 gol yememize karşılık, 9 gol atmayı da başardık. Fakat defansımızın toparlanması mutlaka gerekiyor. Milli maç arasında savunma organizasyonlarına ağırlık vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben takımıma inanıyorum. Mutlaka çıkışa geçecek ve zirve yarışına ortak olacağız."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Altınordu, Hüseyin Eroğlu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Sevineceğimiz skora, üzülmek de varmış
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Sağlıklı ve güvenlisini nasıl alacağız?
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Hayalin gerçeğe değdiği yer
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz