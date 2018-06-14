Altınordulu Berke için Fenerbahçe iddiası

Altınordu'dan yurtdışına transfer olması beklenen genç kaleci Berke Özer için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. İsmi son dönemde Manchester City, Chelsea, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Herta Berlin gibi dünyaca ünlü kulüplerle anılan 18 yaşındaki milli file bekçisini transfer etmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la temas halinde olduğu ileri sürüldü. Ali Koç, ilk kez iki yıl önce Altınordu tesislerini gezerek Özkan'la bir araya gelmişti

Daha önce Berke'yi mutlaka yurtdışına göndereceklerini vurgulayan Altınordu Başkanı Özkan'ın kararını değiştirebileceği ifade edildi. İzmir temsilcisi bonservis ücreti 3 milyon Euro olarak belirlenen Berke'nin sözleşmesine bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alma maddesi ekletiyor. Daha önce sosyal medyada Fenerbahçe formalı fotoğraflarıyla dikkat çeken genç eldivenin de sarı-lacivertli kulüpte oynamak istediği öğrenildi. Berke şu an U18 Milli Takımı'da Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor.

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